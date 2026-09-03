Замах, який приписують замкомандира РДК, готували проти лідера Ічкерії Ахмеда Закаєва — джерела «Бабеля»

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Російським опозиціонером, у підготовці до замаху на якого звинувачують заступника командира «Російського добровольчого корпусу» Степана Каплунова, виявився один з лідерів Чеченської Республіки Ічкерія Ахмед Закаєв.

Про це «Бабелю» повідомили джерела в правоохоронних органах.

Вперше про цей замах СБУ повідомила 2 вересня — в день конфлікту з ГУР. За версією спецслужби, він мав статися в День Незалежності — саме тоді, коли опозиціонер мав би перебувати в Україні.

3 вересня СБУ повідомила, що Каплунова також підозрюють в тому, що той погодився влаштовувати замахи і на українських військових.

Конфлікт між СБУ та ГУР

Пізно ввечері 1 вересня в Києві сталась стрілянина, яка повторилась вранці 2 вересня. Як згодом зʼясувалось, конфлікт виник через зникнення заступника командира РДК, який підпорядковується «Спецпідрозділу Тимура» ГУР, Степана Каплунова. Він стверджує, що його викрала СБУ та під тиском змусила зізнатись у тому, що він спілкувався з російською ФСБ та погодився виконувати вбивства на їхнє замовлення.

Саме під час слідчих дій у цій справі, коли Каплунова привезли на обшук в його квартиру, і сталася перша стрілянина. У квартирі на той момент були побратими Каплунова. Вдруге, за словами командира РДК, СБУ відкрила вогонь вже вранці. Троє співробітників ГУР отримали поранення.

Після стрілянини в Києві Офіс генпрокурора розпочав досудове розслідування. Президент Володимир Зеленський спершу анонсував кадрові рішення через цей інцидент, а 3 вересня звільнив начальника департаменту охорони державної таємниці та ліцензування СБУ Олега Храмова.

Сам Каплунов усі звинувачення відкидає, а командир РДК Денис Капустін наголошує, що Каплунову досі не висунули офіційної підозри.