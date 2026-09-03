ГУР заявив про кампанію з дискредитації розвідки на тлі конфлікту з СБУ

Новини

Головне управління розвідки МО України / Telegram

Головне управління розвідки Міноборони України (ГУР) заявило про цілеспрямовану кампанію дезінформації, яка намагається дискредитувати бойові підрозділи спецслужби.

Про це йдеться у повідомленні в соцмережах ГУР.

Там кажуть, що для реалізації кампанії організатори планують залучати медіа, блогерів та телеграм-канали «із сумнівною репутацією», зокрема й за фінансову винагороду.

У ГУР закликали довіряти лише перевіреним джерелам і окремо звернулися до медіа, журналістів та блогерів: «Якщо з вами звʼязуються з пропозиціями опублікувати й поширити неперевірені сумнівні дані — негайно звертайтеся до правоохоронних органів».

Що передувало

Ця заява ГУР з’явилася на тлі конфлікту з СБУ, який почався 2 вересня. Спецслужба звинуватила заступника командира «Російського добровольчого корпусу» (РДК), який підпорядковується ГУР, Степана Каплунова в спілкуванні з ФСБ та підготовці замахів на їхнє замовлення. Під час слідчих дій у цій справі сталася стрілянина, кілька бійців ГУР були поранені.

Сам Каплунов заявив, що 23 серпня його викрали люди, які представилися співробітниками поліції, але ніяких підозр йому не озвучували. Звинувачення СБУ він заперечує і каже, що під тиском його змусили зізнатися у контактах з ФСБ.

Командир РДК Денис Капустін, своєю чергою, підтвердив слова Каплунова, що 23 серпня невідомі чоловіки одягли на того кайданки, заштовхали в авто та вивезли у невідомому напрямку. Капустін зазначив, що Каплунов досі не має офіційної підозри і перебуває на свободі.

Після стрілянини в Києві Офіс генпрокурора розпочав досудове розслідування. А 3 вересня президент Володимир Зеленський звільнив начальника департаменту охорони державної таємниці та ліцензування СБУ Олега Храмова.