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У Києві сталась стрілянина — постраждала людина, стрілка розшукують

Автор:
Вероніка Довганюк
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У Києві вранці сталася стрілянина у Святошинському районі — постраждав чоловік.

Про це повідомила поліція Києва.

Поліцейські та бійці спецпідрозділу КОРД проводять спецоперацію та шукають нападника.

У телеграм-каналах писали, що стрілянина сталася біля лікарні поблизу станції метро «Житомирська» .