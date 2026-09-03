У Києві сталась стрілянина — постраждала людина, стрілка розшукують
- Автор:
- Вероніка Довганюк
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У Києві вранці сталася стрілянина у Святошинському районі — постраждав чоловік.
Про це повідомила поліція Києва.
Поліцейські та бійці спецпідрозділу КОРД проводять спецоперацію та шукають нападника.
У телеграм-каналах писали, що стрілянина сталася біля лікарні поблизу станції метро «Житомирська» .
- Це не перший такий інцидент у Києві. Вдень 18 квітня в Голосіївському районі Києва чоловік влаштував стрілянину по випадкових перехожих. Тоді загинули 7 людей, постраждали 14. Нападника також ліквідували.
- Після стрілянини керівник департаменту патрульної поліції Євгеній Жуков подав у відставку. Це сталося через відео, де видно, як поліцейські тікають від стрільця і залишають цивільну людину під вогнем. Цих поліцейських — Михайла Дробницького і Анну Дудіну — підозрюють у службовій недбалості.