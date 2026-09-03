Мальтійського бізнесмена виправдали у справі про вбивство журналістки Галіції

Новини

Getty Images / «Бабель»

Мальтійського бізнесмена Йорджена Фенека виправдали у справі про вбивство журналістки Дафни Каруани Галіції.

Про це пише The Guardian.

Фенек — впливовий бізнесмен та забудовник, чия родина володіє двома готелями Hilton та має частку в електростанції на Мальті. Галіція регулярно критикувала його в своїх репортажах.

Прокуратура стверджувала, що він був замовником убивства та заплатив €150 тисяч посереднику, який мав організувати злочин. Фенек усі звинувачення заперечував.

Після вироку родина журналістки заявила, що через майже дев’ять років після її вбивства інституційні провали, які дозволили злочину статися, досі не усунуті.

Справа Дафни Галіції

Найвідоміша журналістка Мальти Дафна Каруана Галіція загинула 16 жовтня 2017 року — в її машину заклали бомбу. Правоохоронці вважають безпосередніми виконавцями злочину братів Альфреда і Джорджа Деджорджіо, а також Вінса Муската. Саме вони, за даними слідства, заклали вибуховий пристрій у машину журналістки, припарковану поруч її будинку. Пристрій був активований невдовзі після того, як журналістка сіла в машину і завела двигун.

Getty Images / «Бабель»

Галіція розслідувала факти корупції серед топполітиків, зокрема схеми за участю премʼєр-міністра країни та його оточення. Її статті публікували в щоденній газеті Malta Independent, вона також була співавтором проєкту Panama Papers, над яким працював Міжнародний консорціум журналістів-розслідувачів. Галіція писала про офшорні компанії міністра туризму Конрада Міцці та міністра охорони здоровʼя й енергетики Кіта Скембрі. В її матеріалах розслідувалися звʼязки мальтійських чиновників із корупціонерами в Азербайджані та Обʼєднаних Арабських Еміратах.

Вінса Муската у лютому 2021 року засудили до 15 років вʼязниці. А в жовтні 2022 року Альфред і Джордж Деджорджіо отримали по 40 років вʼязниці за вбивство журналістки.