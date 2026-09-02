Норвегія арештувала російське судно через борг перед «Нафтогазом» на $4,22 млрд

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Норвезька влада арештувала російське судно «Професор Молчанов» у порту Порт-Баренцбург на Шпіцбергені через борг перед «Нафтогазом» на $4,22 мільярда.

Про це повідомила пресслужба «Нафтогазу».

Рішення про арешт 31 серпня ухвалив окружний суд регіону Нур-Трумс і Сенья, тепер судно не може залишати місце дислокації. Воно належить Росії та використовується для комерційних експедиційних круїзів, зокрема до Шпіцбергену.

Ці $4,22 мільярда Росія має виплатити за незаконно відібрані в «Нафтогазу» та інших компаній активи в тимчасово окупованому Криму. Окремо Росія має сплатити відсотки та судові витрати. Питання про пасажирів, які перебувають на борту судна, зараз вирішують норвезькі органи влади.

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