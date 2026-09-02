У ЄС попередили, що Україна не отримає €3,7 млрд, поки не ухвалить закон про ПДВ на посилки

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Getty Images / «Бабель»

Україна ризикує не отримати близько €3,7 млрд за програмою макрофінансової допомоги ЄС, якщо Верховна Рада не ухвалить законопроєкт про ПДВ на посилки вартістю до €150. Цей закон є однією з умов для виплати другого траншу допомоги.

Про це заявив речник Єврокомісії Балаж Уйварі під час брифінгу в Брюсселі, передає кореспондентка «Бабеля».

Уйварі сказав, що закон потрібно ухвалити, щоб ЄС «могли продовжити виплати відповідно до плану».

За словами речника, Єврокомісія уважно стежить за обговоренням цього законопроєкту, оскільки він входить до 12 умов програми макрофінансової допомоги для України. У ЄС розраховують, що другий транш допомоги на близько €3,7 млрд нададуть на початку осені.

«Це дуже важливий закон, оскільки він відіграє важливу роль у залученні доходів до українського бюджету, які вкрай необхідні», — підсумував речник Єврокомісії.

Що передувало

1 вересня Верховна Рада вдруге не підтримала законопроєкт про ПДВ на посилки вартістю до €150, куплені на закордонних маркетплейсах. За відповідне рішення проголосували лише 194 народні депутати — не вистачило 32 голосів, йшлося під час пленарного засідання Ради.

ПДВ на посилки до €150 — це один з чотирьох податкових законопроєктів, які вимагає ухвалити МВФ, щоб продовжити кредитну програму для України. У квітні депутати ухвалили один з них, продовживши військовий збір за ставкою 5% на три роки після війни. А законопроєкт № 15111-д про оподаткування цифрових платформ — «податок на OLX» — підтримали в першому читанні.