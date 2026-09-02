«Стабілізувати фронт та трансформувати ЗСУ». Михайло Драпатий назвав свої головні пріоритети як головнокомандувача
- Автор:
- Вероніка Довганюк
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Михайло Драпатий назвав вісім пріоритетів на посаді головнокомандувача ЗСУ. Він додав, що «кожне рішення, яке я ухвалюю, і кожен ресурс, який я розподіляю, будуть спрямовані на досягнення однієї або кількох із наведених нижче цілей».
Перша
Першим пріоритетом він назвав стабілізацію на фронті, зокрема збереження та створення нових спроможностей, і захист населених пунктів та критичної інфраструктури України.
Друга
Другий пріоритет стосується людського капіталу ЗСУ — змінювати та розвивати систему призову, підготовки, ротації та проходження військової служби, а також враховувати потреби військових і суспільства. У межах цього він також заявив, що потрібно «враховувати уроки минулого під час формування політики залучення, проходження та завершення військової служби».
Третя
Третя ціль — щоб усі військові спроможності працювали синхронно заради спільного результату. Драпатий окремо заявив, що Генштаб співпрацюватиме з усіма структурами оборонного відомства, органами держвлади, волонтерами та суспільством.
Четверта
Четвертим пріоритетом Драпатий назвав інновації, а саме прискорення їхньої адаптації та застосування — «швидше за противника».
Пʼята
Пʼяте, що він назвав, — це трансформація ЗСУ. Зокрема головне — модернізація війська у системі управління, організації, військовій освіті, кадрах, інноваціях, логістиці та командуванні.
Шоста
Шоста ціль — застосування принципу Mission Command. Він пояснив це тим, що командирам потрібно надати повноваження «делегувати відповідальність та інтегрувати спроможності в усіх сферах ведення бойових дій».
Сьома
Також Драпатий заявив, що важливо дбати про військових, їхні родини та ветеранів і памʼятати загиблих захисників — це сьомий пріоритет.
«Найціннішою бойовою спроможністю Збройних сил є наші люди, і ми зобов’язані їх берегти», — додав він.
Восьма
Останнім, восьмим пріоритетом Драпатий назвав збереження довіри народу та міжнародних партнерів, зокрема завдяки «професійному лідерству, відповідальності, сумлінному управлінню та тісній співпраці з тими, хто підтримує Україну».
«Мій задум полягає в тому, щоб керувати Збройними силами, які здатні перемагати в сьогоднішніх боях, і водночас будувати військо завтрашнього дня. Ми не можемо обирати між веденням війни сьогодні та підготовкою до війни майбутнього. Для досягнення успіху необхідно робити і те, і інше», — підсумував він.
- 21 липня президент Зеленський оголосив, що призначить головкомом Михайла Драпатого замість Олександра Сирського. До цього Драпатий був командувачем Обʼєднаних сил ЗСУ та заступником керівника Генштабу. 24 липня Олександр Сирський офіційно передав повноваження Драпатому.