«Стабілізувати фронт та трансформувати ЗСУ». Михайло Драпатий назвав свої головні пріоритети як головнокомандувача

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Михайло Драпатий назвав вісім пріоритетів на посаді головнокомандувача ЗСУ. Він додав, що «кожне рішення, яке я ухвалюю, і кожен ресурс, який я розподіляю, будуть спрямовані на досягнення однієї або кількох із наведених нижче цілей».

Перша

Першим пріоритетом він назвав стабілізацію на фронті, зокрема збереження та створення нових спроможностей, і захист населених пунктів та критичної інфраструктури України.

Друга

Другий пріоритет стосується людського капіталу ЗСУ — змінювати та розвивати систему призову, підготовки, ротації та проходження військової служби, а також враховувати потреби військових і суспільства. У межах цього він також заявив, що потрібно «враховувати уроки минулого під час формування політики залучення, проходження та завершення військової служби».

Третя

Третя ціль — щоб усі військові спроможності працювали синхронно заради спільного результату. Драпатий окремо заявив, що Генштаб співпрацюватиме з усіма структурами оборонного відомства, органами держвлади, волонтерами та суспільством.

Четверта

Четвертим пріоритетом Драпатий назвав інновації, а саме прискорення їхньої адаптації та застосування — «швидше за противника».

Пʼята

Пʼяте, що він назвав, — це трансформація ЗСУ. Зокрема головне — модернізація війська у системі управління, організації, військовій освіті, кадрах, інноваціях, логістиці та командуванні.

Шоста

Шоста ціль — застосування принципу Mission Command. Він пояснив це тим, що командирам потрібно надати повноваження «делегувати відповідальність та інтегрувати спроможності в усіх сферах ведення бойових дій».

Сьома

Також Драпатий заявив, що важливо дбати про військових, їхні родини та ветеранів і памʼятати загиблих захисників — це сьомий пріоритет.

«Найціннішою бойовою спроможністю Збройних сил є наші люди, і ми зобов’язані їх берегти», — додав він.

Восьма

Останнім, восьмим пріоритетом Драпатий назвав збереження довіри народу та міжнародних партнерів, зокрема завдяки «професійному лідерству, відповідальності, сумлінному управлінню та тісній співпраці з тими, хто підтримує Україну».

«Мій задум полягає в тому, щоб керувати Збройними силами, які здатні перемагати в сьогоднішніх боях, і водночас будувати військо завтрашнього дня. Ми не можемо обирати між веденням війни сьогодні та підготовкою до війни майбутнього. Для досягнення успіху необхідно робити і те, і інше», — підсумував він.