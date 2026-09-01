Анджеліна Джолі втретє приїхала в Україну. Акторку помітили в кількох містах

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NATO North Atlantic Treaty Organization / Flickr

У соцмережах вже третій день публікують відео з голлівудською акторкою Анджеліною Джолі в різних містах України.

Зокрема, 30 серпня її помітили в Тернополі — місцевий ресторан «Старий Млин» опублікував відео з камер спостереження, на якому зафіксовано жінку, схожу на Джолі.

«У «Старому Млині» Анджеліна Джолі скуштувала страви, в яких справжній смак України: традиції, щедрість і любов до своєї кухні», — йдеться в повідомленні закладу в соцмережах.

Того ж дня місцеві новинні ресурси Кременчука опублікували фотографію жінки в пальті та чорних окулярах, заявивши, що бачили знаменитість в одному з торговельних центрів міста. А харківські медіа писали, що акторка гуляла районом Холодна Гора.

Крім того, 1 вересня мешканка Полтави Яна Нікітченко опублікувала відео, на якому Джолі сидить у місцевому закладі. Судячи з відмітки в дописі з відео, снідала акторка в Premier Hotel Palazzo вчора, 31 серпня.

Скриншот із відео на сторінці yana_nik4_ в Instagram

Сама Джолі про свій візит поки що не повідомляла. Але якщо інформація підтвердиться, то це буде вже її третя поїздка до України з початку повномасштабного вторгнення.

У квітні 2022 року Джолі за особистої ініціативи приїздила у Львів. Там вона відвідала дітей, які постраждали від ракетного удару по вокзалу в Краматорську, і школу-інтернат. А в листопаді 2025-го акторка відвідала Херсон і отримала набір нацсимволіки від українських прикордонників.