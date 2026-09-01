Експремʼєр Британії Стармер оголосив, що йде з посади члена парламенту
- Автор:
- Христина Піцуряк
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Getty Images / «Бабель»
Колишній премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив, що йде у відставку з посади члена парламенту від округів Голборн і Сент-Панкрас.
Про це пише BBC.
За його словами, він зосередиться на міжнародних питаннях: обороні, безпеці, торгівлі та технологіях, а також на боротьбі з насильством щодо жінок. Стармер вважає, що «зараз правильний час», щоб піти з парламенту.
Тепер в округах Голборн і Сент-Панкрас мають провести довибори до парламенту. Раніше експремʼєр Британії говорив, що залишиться депутатом парламенту до наступних загальних виборів, які мають пройти не раніше 2029 року.
Про своє рішення він оголосив за кілька годин до того, як Енді Бернем має виступити зі своєю першою заявою в Палаті громад на посаді премʼєр-міністра.
- Стармер став премʼєр-міністром 5 липня 2024 року. Після поразки на місцевих виборах у Британії 22 червня цьогоріч він оголосив, що йде у відставку, але виконував обовʼязки, допоки не обрали нового керівника політсили.
- 17 липня Бернем очолив Лейбористську партію замість Стармера — він був єдиним кандидатом й отримав 379 голосів від депутатів своєї партії та 23 — від профспілок і соціалістичних обʼєднань, що входять до її складу.