Експремʼєр Британії Стармер оголосив, що йде з посади члена парламенту

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Колишній премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив, що йде у відставку з посади члена парламенту від округів Голборн і Сент-Панкрас.

Про це пише BBC.

За його словами, він зосередиться на міжнародних питаннях: обороні, безпеці, торгівлі та технологіях, а також на боротьбі з насильством щодо жінок. Стармер вважає, що «зараз правильний час», щоб піти з парламенту.

Тепер в округах Голборн і Сент-Панкрас мають провести довибори до парламенту. Раніше експремʼєр Британії говорив, що залишиться депутатом парламенту до наступних загальних виборів, які мають пройти не раніше 2029 року.

Про своє рішення він оголосив за кілька годин до того, як Енді Бернем має виступити зі своєю першою заявою в Палаті громад на посаді премʼєр-міністра.