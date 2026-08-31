Зеленський: Україна та США узгоджують дату візиту представників Трампа до Києва

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Володимир Зеленський поговорив телефоном з представниками президента США Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером — домовилися визначити дату їхнього візиту в Україну.

Про це Зеленський написав у соцмережах.

Він назвав розмову «хорошою, детальною та конструктивною». Президент розповів представникам Дональда Трампа про ситуацію на полі бою та удари Росії по Україні і зазначив, що діалог між переговорними командами США та України триває постійно.

За словами Зеленського, візит Віткоффа і Кушнера до Києва «був би дуже корисним для напрацювання рішень до миру».

«Команди будуть на звʼязку, щоб опрацювати порядок денний і визначити найбільш зручний графік подальшої комунікації», — додав Зеленський.

Тим часом журналісти CNBC та Fox Business пишуть, що сьогодні на полях саміту G20 міністр фінансів США Скотт Бессент зустрівся зі своїм російським колегою Антоном Силуановим, щоб обговорити мирний план президента Дональда Трампа про припинення російсько-української війни та економічне співробітництво двох країн.