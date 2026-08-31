FT: Маск готовий дозволити Україні використовувати Starlink для ударів по РФ, але рішення має ухвалити Білий дім

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Американський бізнесмен Ілон Маск говорив ексміністру оборони Михайлу Федорову, що він може дозволити Україні використовувати безпілотники Starlink для ударів по території Росії.

Про це пише Financial Times з посиланням на неназваних співрозмовників.

Однак Маск сказав, що це рішення політичне і має бути ухвалене в Білому домі. Федоров також не розповів журналістам про свої розмови з американським бізнесменом.

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Що передувало

Президент України Володимир Зеленський просив американського президента Дональда Трампа вплинути на рішення Маска, щоб той дозволив використовувати Starlink для керування дронами під час атак по РФ.

Досі Маск дозволяв українцям використовувати Starlink лише на власній території, включно з Кримом та іншими регіонами, окупованими Росією. Україна хоче за допомогою Starlink керувати атаками дронів по невеликих і мобільних пускових установках балістичних ракет, якими Росія атакує Україну.

Трамп на зустрічі з Зеленським сказав, що розгляне цей запит і поговорить з Маском, але нічого не обіцяє.