На Волині перепоховали останки 55 поляків, убитих під час Волинської трагедії

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На Волині 30 серпня перепоховали останки 55 польських жертв Волинської трагедії, знайдених під час цьогорічних ексгумацій.

Про це повідомив польський Інститут національної пам’яті.

Церемонія відбулася на кладовищі колишнього села Острівки в річницю нападу на Острівки та Волю Островецьку. За даними польських істориків, тоді загинула більшість жителів цих сіл, а населені пункти були спалені.

Серед перепохованих — 26 дітей. 48 жертв знайшли в братській могилі на території колишнього господарства у Волі Островецькій, ще шість — біля колишньої школи в Острівках, а останки однієї жінки — в окремій могилі в лісі.

Загиблих поховали поруч із могилами жертв, останки яких знайшли під час попередніх ексгумацій у 1992, 2011 та 2015 роках. Польські історики вважають, що в Острівках та Волі Островецькій досі можуть залишатися останки 300 людей.

Ексгумації на території двох колишніх сіл цього року проводили у квітні, а згодом — із 13 липня до 7 серпня. Під час пошукових робіт виявили людські останки та місця поховань.

Волинська трагедія

У 1943—1944 роках на Волині відбувались масові вбивства поляків. Польський інститут нацпамʼяті називає офіційні дані про 120 тисяч загиблих поляків на Волині та в південно-східних воєводствах Другої Речі Посполитої, а також говорить про 5 тисяч убитих українців. Українські історики називають інші цифри: до 20 тисяч убитих українців і 35—40 тисяч убитих поляків.

Так само тривають дискусії щодо виконавців злочину й організаторів. У Польщі Волинську трагедію називають «різаниною», офіційно визнали геноцидом, звинувачують Українську повстанську армію, однак із таким трактуванням не погоджуються в Україні.