Бельгія не хоче передавати заморожені активи РФ для підтримки України

Новини

Flickr / Eschnou

Міністр оборони Бельгії Тео Франкен заявив, що країна рішуче виступає проти передачі заморожених активів РФ на користь Україні.

Про це пише Euractiv.

«Це питання не підлягає обговоренню, двері зачинені», — заявив міністр оборони.

Що передувало

Заяві євродипломата передував візит очільника МЗС Бельгії Максима Прево до Києва 18 серпня. На спільній пресконференції міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав європейських партнерів знову обговорити, як передати Україні заморожені ресурси РФ. Сибіга підкреслив, що це справедливо, адже Світовий банк оцінює шкоду, яку Росія завдала українській інфраструктурі, у понад $600 мільярдів. Він наголосив, що така підтримка потрібна Києву для макрофінансової стабільності.

Його бельгійський колега Максим Прево відповів, що Брюссель готовий переглянути свою позицію, але одразу уточнив: ризики, про які бельгійська сторона попереджала раніше, нікуди не зникли. Головна умова, за його словами, лишається незмінною — юридичні, фінансові та системні ризики такого рішення мають розподілити між собою всі країни ЄС, а не сама Бельгія. Торік очікуваної солідарності від інших столиць, за словами Прево, так і не було.

Швеція, Нідерланди, Іспанія та Польща також хочуть, щоб Єврокомісія відновила роботу над планом використання заморожених російських активів для підтримки України. Водночас європейський дипломат повідомив кореспондентці «Бабеля», що країни ЄС зараз не готові знову обговорювати передачу заморожених російських активів на користь України.