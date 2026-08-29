Паліса: Російським військам доручили спланувати наступ на Київ і Чернігів

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Розвідка підтвердила, що військове керівництво Збройних сил Росії отримало завдання від політичного керівництва країни спланувати в кількох варіантах проведення операції у напрямку Києва і Чернігова.

Про це журналістам повідомив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса, передає «Суспільне».

«Я прошу зауважити: спланувати й підготувати. Тобто справді там розглядалося кілька варіантів. Відповідно, Генеральний штаб ЗСУ напрацював можливі варіанти відповіді, оборони, захисту і протидії цим заходам», — заявив Паліса.

Він додав, що наразі Україна не фіксує формування російських наступальних угруповань на цих напрямках, тому безпосередньої загрози наступу зараз немає.

«Пріоритетна задача для нас — не допустити створення умов для того, щоб росіяни взагалі могли розпочати будь-які наступальні дії», — додав він.

Загроза з Білорусі

15 травня президент України Володимир Зеленський повідомив, що росіяни продовжують спроби втягнути Білорусь у війну проти України та планують ракетно-дронові удари по українських «центрах ухвалення рішень».

18 травня Білорусь розпочала спільні з Росією навчання із застосування ядерної зброї. Згодом стало відомо, що в межах цих навчань Росія перемістила ядерні боєприпаси до Білорусі. На тлі цього СБУ анонсувала посилені перевірки на півночі України.

Наприкінці червня тодішній головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявляв, що Росія може спробувати розпочати наступ на Чернігівську область. За його словами, найімовірніше атака відбуватиметься з Брянської області РФ, однак російський Генштаб також розглядав варіант наступу через територію Білорусі.

Уже на початку серпня стало відомо, що Білорусь розпочала формувати нову десантно-штурмову бригаду, яка базуватиметься поблизу Гомелю — приблизно за 40 кілометрів від українського кордону.

Нагадаємо, що на початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році російські війська заїжджали на територію України, зокрема, і з території Білорусі. Також з її території ракетами били по українських містах і селах.