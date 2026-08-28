НАБУ повідомило про нову підозру в справі «Форест Гамп» — йдеться про бізнесмена, колишнього депутата

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Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) оголосило нову підозру в справах «Форест Гамп» і «Феміда» про легалізацію грошей на заставу ексміністру енергетики Герману Галущенку.

Про це повідомили на сайті НАБУ.

У відомстві не назвали імені підозрюваного, але вказали, що він бізнесмен і колишній депутат Дніпропетровської обласної ради VII скликання. Його залучали, щоб скористатися неформальними зв’язками та впливом у судовій сфері.

Він, зокрема, впливав на суддів господарських судів, щоб вони ухвалювали рішення на користь компаній і людей, пов’язаних зі злочинною організацією. За його участі також відбулося рейдерське захоплення двох підприємств. Вартість їхніх активів становила 248 мільйонів гривень.

Крім того, бізнесмен допомагав легалізувати незаконно отримані кошти. Їх планували використати як заставу за одного з учасників іншої злочинної організації у справі «Мідас».

Операція «Форест Гамп»

19 серпня НАБУ та САП заявили, що викрили злочинну схему, яка організувала легалізацію 150 мільйонів гривень для сплати застави за одного з фігурантів справи «Мідас» — ексміністра енергетики Германа Галущенка.

За версією слідства, на початку червня учасники схеми отримали фактичний контроль над Сенс Банком і почали використовувати його для легалізації коштів. Їм повідомили про підозру за ч. 3 ст. 209 ККУ — легалізація грошей, отриманих злочинним шляхом.

Прокурор САП у перший день засідання суду назвав імена всіх фігурантів цієї справи, серед них:

ексзаступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра;

екснардеп Максим Микитась;

чинний нардеп Вадим Столар;

заступниця міністра юстиції Олена Ференс;

гендиректор Директорату з питань правової політики ОП Віктор Дубовик;

бізнесмен і колишній депутат Дніпропетровської облради Василь Астіон;

ексголови наглядової ради та правління державного Сенс Банку Микола Гладишенко і Олег Ступак;

начальниця департаменту державного Сенс Банку Людмила Снігур;

повʼязані з Микитасем, за версією прокурора, люди — Валентин Єлізаров, Єгор Меркулов, Олександр Остапенко і Микита Тарковський.

Крім того, 20 серпня НАБУ та САП представили продовження цієї справи — операцію «Феміда» з тими ж фігурантами. Як встановили слідчі, за допомогою хакерів фігуранти зламували державні реєстри, підробляли документи та використовували «своїх» людей в Господарському суді й Мін’юсті, щоб захоплювати підприємства і нерухомість.