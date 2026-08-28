Уряд вперше в історії України ухвалив Стратегію боротьби з ігровою залежністю. Що вона передбачає

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Кабінет міністрів України ухвалив Стратегію боротьби з ігровою залежністю (лудоманією), яка розрахована до 2035 року.

Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації.

Її реалізація передбачає такі заходи:

масштабні інформаційні кампанії та уроки в школах про ризики азартних ігор;

раннє виявлення ризиків ігрової залежності;

більше можливостей для лікування, психологічної допомоги та реабілітації;

окремі програми підтримки для військових і ветеранів;

блокування нелегальних сайтів і реклами та боротьба зі злочинністю у сфері грального бізнесу.

Близько 40 державних органів працюватимуть над цим планом. Серед них — Мінцифри, МОЗ, МОН, Міноборони, Мінветеранів, Мінсоцполітики, БЕБ, СБУ, Нацполіція, PlayCity та інші.

Гральний бізнес в Україні

У 2023 році українці щодня витрачали в онлайн-казино майже 400 мільйонів гривень, або понад 12 мільярдів на місяць. Під удар цієї індустрії найчастіше потрапляють військові, які потім страждають на лудоманію (гральна залежність).

Після публікації цих даних у суспільстві почали жваво обговорювати проблеми з азартними іграми, зокрема серед військових. 29 березня 2024 року на сайті Офісу президента Володимира Зеленського зʼявилась електронна петиція про обмеження роботи онлайн-казино на час воєнного стану в Україні. Уже за кілька годин петиція зібрала необхідні для її розгляду президентом 25 тисяч підписів.

Автор петиції, військовослужбовець 59 бригади та Герой України (посмертно) Павло Петриченко стверджував, що є непоодинокі випадки, коли залежні від ігор військові витрачають усі гроші на казино і беруть потім мікрокредити, заганяючи себе в боргову яму. Також вони здають у ломбарди дрони й тепловізори, що завдає шкоди не тільки їм, але і їхнім побратимам.

20 квітня 2024 року президент Володимир Зеленський підписав указ про обмеження роботи онлайн-казино.