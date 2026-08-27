У США призначили на 2028 рік суд над обвинуваченими у терактах 11 вересня. На той час від злочину мине майже 27 років

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Суддя військової комісії США Майкл Шрама призначив розгляд справи Халіда Шейха Мохаммеда та ще двох чоловіків, обвинувачених в організації терактів 11 вересня 2001 року, на червень 2028 року.

Про це пише Axios.

Це відбудеться майже через 20 років після того, як Мохаммеду висунули обвинувачення, і через 27 років після терактів 11 вересня.

У липні 2025 року апеляційний суд скасував угоди, які дозволяли Мохаммеду та іншим обвинуваченим уникнути смертної кари. Верховний суд США зараз вирішує, чи розглядати цю справу.

Військові прокурори хотіли розпочати суд у січні 2027 року, але Шрама вирішив, що це нереалістичний термін.

Що передувало

31 липня 2024 року Халід Шейх Мохаммед, якого вважають ідеологом терактів 11 вересня, та його спільники Валід бен Атташ і Мустафа аль Хавсаві погодились визнати вину. Усіх трьох утримують в американській вʼязниці в Гуантанамо з 2006 року.

Видання The New York Times пише, що обвинувачені в обмін на це хотіли скасування смертної кари та довічне увʼязнення.

За версією обвинувачення, Халід Шейх Мохаммед ще в 1996 році запропонував голові терористичної організації «Аль-Каїда» Усамі бен Ладену використати викрадені пасажирські літаки як ударні засоби. Під час судових слухань він узяв всю відповідальність за теракти на себе.

Аль Хавсаві звинувачують у фінансуванні підготовки викрадачів літаків і допомозі в організації їхніх пересувань, а бен Атташ був їхнім помічником і тренував терористів.

Теракти 11 вересня

11 вересня 2001 року члени терористичної організації «Аль-Каїда» здійснили у США серію з чотирьох скоординованих терактів. Терористи захопили чотири рейсові пасажирські авіалайнери та спрямували два з них у вежі Всесвітнього торгового центру, розташовані в південній частині Манхеттена в Нью-Йорку.

Третій літак спрямували в будівлю Пентагону, розташовану неподалік від Вашингтону. Пасажири і команда четвертого авіалайнера спробували перехопити керування літаком у терористів, проте літак впав у полі на території штату Пенсильванія. Крім 19 терористів, унаслідок атак загинули 2 977 людей і 24 зникли безвісти. Теракт став найбільшим в історії за кількістю жертв.