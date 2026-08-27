Помер сербський генерал Ратко Младич, якого засудили до довічного ув’язнення за воєнні злочини в Югославії

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Помер колишній командувач боснійських сербів, генерал Ратко Младич, який був засуджений судом у Гаазі до довічного увʼязнення. Йому було 84 роки, він помер у слідчому ізоляторі.

Про це повідомляє Reuters.

У 2017 році Міжнародний трибунал ООН з покарання воєнних злочинів у колишній Югославії визнав Младича винним у вбивствах, злочинах проти людяності, терорі, нападах на цивільних і захопленні заручників. Загалом його визнали винним за 10 пунктами з 11 — за воєнні злочини в Боснії і Герцеговині, зокрема за геноцид мусульман у Сребрениці в 1995 році, коли було страчено близько 8 тисяч людей.

Крім того, Младич визнаний винним у злочинах проти людяності та порушенні звичаїв ведення війни у звʼязку з чотирирічною облогою міста Сараєва. За час облоги в місті загинули 11 тисяч мирних жителів.

Геноцид у Сребрениці

Після розпаду Югославії у 1992—1995 роках у Боснії тривала громадянська війна, оскільки в державі проживають три різних народи: боснійці, хорвати та серби. Ситуацію ускладнювало і те, що боснійці є мусульманами, хорвати — католиками, а серби — православними.

11 липня 1995 року боснійські серби захопили охоронювану ООН безпечну зону в Сребрениці. Вони відокремили щонайменше 8 тисяч боснійських чоловіків і хлопчиків-мусульман від їхніх дружин, матерів і сестер та вирізали їх.

Міжнародний суд ООН у лютому 2007 року визнав події у Сребрениці геноцидом. Це масове убивство людей за релігійною та етнічною ознакою донині вважалося наймасовішим у Європі з часів Другої світової війни.

Ратко Младич в 1992—1995 роках був генералом в армії колишнього лідера боснійських сербів Радована Караджича, який теж засуджений до довічного тюремного терміну за геноцид у Сребрениці. Младича заарештували у 2011 році, він постав перед судом у травні 2012 року.