Ціни на пшеницю зросли до трирічного максимуму через небезпеку в Чорному морі

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Світові ціни на пшеницю підскочили до найвищого рівня за останні три роки. Ринок побоюється нових ударів по українській портовій інфраструктурі та перебоїв з експортом через Чорне море.

Про це повідомляє Bloomberg.

Ціни на пшеницю в Чикаго 27 серпня зросли на 2,6% — до найвищої позначки з липня 2023 року. За останній місяць ціна зерна піднялася приблизно на 18%, а за один день — на 6,4%. Причиною росту цін став страх, що нові російські атаки на українську інфраструктуру ускладнять експорт зерна з Чорноморського регіону.

Україна та Росія разом забезпечують понад чверть світового експорту пшениці. Тому перебої з поставками з регіону можуть змусити імпортерів шукати альтернативних постачальників. Зокрема, покупці вже звертають увагу на пшеницю з Австралії та Аргентини, однак її доставка коштує дорожче.

Якщо безпека судноплавства в Чорному морі погіршиться, ціни на зерно можуть продовжити зростати. Це також створює ризик подорожчання продуктів у країнах, які значною мірою залежать від української та російської пшениці.

Що передувало

Останнім часом почастішали російські удари по іноземних суднах в українських водах. Зокрема, 19 липня від удару по судну Golden Leo під прапором Гвінеї-Бісау загинули 10 людей — члени екіпажу та український лоцман.

27 липня Україна скликала засідання Ради Безпеки ООН через російські удари по суднах у Чорному морі. У МЗС стверджують, що атаки на судна можуть призвести до зростання цін на продовольчі товари в Африці, Азії, на Близькому Сході, у Латинській Америці та інших регіонах.