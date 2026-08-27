Розвідка: Росія готується мобілізувати 600 тисяч людей у 2026—2027 роках

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Reuters

Російська влада планує провести додаткову хвилю мобілізації у 2026–2027 роках: розраховує набрати 300 тисяч людей цього року і ще 300 тисяч — наступного.

Про це свідчать дані Головного управління розвідки Міноборони та Служби зовнішньої розвідки України.

Насамперед новими мобілізованими Росія хоче поповнити підрозділи, які воюють проти України, а також нові частини, які формують зараз. Для цього російська влада вже змінює законодавство, посилює контроль за військовим обліком і готує нові способи набору людей.

Зокрема, планують активніше залучати до війська ув’язнених. До військової служби хочуть допустити засуджених за тяжкі злочини — контрабанду зброї, наркотиків, вибухових і радіоактивних речовин, бандитизм, участь у злочинних угрупованнях та організацію незаконної міграції.

Також російське керівництво погодило залучення до мобілізації та контрактної служби окремих категорій жінок, які відбувають покарання у в’язницях і таборах.

Підготовка мобілізованих може тривати 15—60 діб. Імовірно, її проводитимуть і на полігонах Білорусі.

В українській розвідці зазначають, що додаткова мобілізація є реакцією російського політичного керівництва на втрату ініціативи у війні, постійне зростання втрат на фронті та відчутне вповільнення темпів рекрутингу контрактників у регіонах РФ.

За даними ГУР та СЗРУ, втрати Росії в особовому складі за січень—липень 2026 року становлять майже 240 тисяч людей, із них щонайменше 140 тисяч — безповоротні. Тоді як за контрактом до війська вдалося набрати 232 тисячі людей.

Остаточне рішення про мобілізацію Путін, імовірно, ухвалить після так званих виборів до Держдуми, які заплановані на 18—20 вересня цього року.