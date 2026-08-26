Зеленський нагородив Ілона Маска орденом Свободи

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Президент Володимир Зеленський нагородив американського бізнесмена Ілона Маска орденом Свободи.

Про це йдеться в указі на сайті Офісу президента.

Маска нагородили за «визначні особисті заслуги в захисті життя людей і свободи та розвиток відносин між народами України й США».

Наприкінці січня Міністерство оборони України звернулося до SpaceX щодо використання Starlink російськими військовими. На початку лютого гендиректор компанії Ілон Маск повідомив, що заходи спрацювали.

Пізніше ексміністр оборони Михайло Федоров заявив, що українські військові мають зареєструвати свої термінали, щоб вони продовжували працювати.

Тодішній радник міністра оборони Сергій «Флеш» Бескрестнов писав, що через блокування російських терміналів лягло все управління військами РФ, а на багатьох ділянках фронту зупинилися штурми.