Сестра покійного Ліндсі Грема зможе балотуватися на повний термін у Сенаті на його місце
- Автор:
- Анастасія Зайкова
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AP
Сестра покійного сенатора Ліндсі Грема Дарлін Грем зможе балотуватися на повний термін у Сенаті на його місце.
Про це пише Associated Press.
Усе тому, що Грем перемогла члена Палати представників Ральфа Нормана у другому турі республіканських внутрішньопартійних виборів у Південній Кароліні.
Перемога Грем стала ще одним успіхом для президента США Дональда Трампа, який підтримав її кандидатуру та минулого тижня агітував за неї у штаті.
Уже 3 листопада Грем зустрінеться з кандидаткою від Демократичної партії Енні Ендрюс на проміжних виборах. У разі перемоги вона зможе залишитися на повний термін.
- До цього Грем уже отримала місце в Сенаті. Після смерті Ліндсі Грема 11 липня її призначили тимчасовою сенаторкою. Вона склала присягу 14 липня і може працювати до січня 2027 року — кінця терміну повноважень її брата.