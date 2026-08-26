Сестра покійного Ліндсі Грема зможе балотуватися на повний термін у Сенаті на його місце

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AP

Сестра покійного сенатора Ліндсі Грема Дарлін Грем зможе балотуватися на повний термін у Сенаті на його місце.

Про це пише Associated Press.

Усе тому, що Грем перемогла члена Палати представників Ральфа Нормана у другому турі республіканських внутрішньопартійних виборів у Південній Кароліні.

Перемога Грем стала ще одним успіхом для президента США Дональда Трампа, який підтримав її кандидатуру та минулого тижня агітував за неї у штаті.

Уже 3 листопада Грем зустрінеться з кандидаткою від Демократичної партії Енні Ендрюс на проміжних виборах. У разі перемоги вона зможе залишитися на повний термін.