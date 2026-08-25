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Ексзаступницю голови ОП Ірину Мудру відправили під варту із заставою 20 млн грн

Автор:
Ольга Березюк
Дата:

Iryna Mudra / Facebook

Ексзаступницю голови Офісу президента Ірину Мудру відправили під варту із заставою 20 мільйонів гривень. Прокурор просив про заставу в 150 мільйонів гривень.

Про це стало відомо із засідання Вищого антикорупційного суду.

Якщо за Мудру внесуть заставу, то на неї покладуть такі обовʼязки:

Операція «Форест Гамп»

19 серпня НАБУ та САП заявили, що викрили злочинну схему, яка організувала легалізацію 150 мільйонів гривень для сплати застави за одного з фігурантів справи «Мідас» — ексміністра енергетики Германа Галущенка.

За версією слідства, на початку червня учасники схеми отримали фактичний контроль над Сенс Банком і почали використовувати його для легалізації коштів. Їм повідомили про підозру за ч. 3 ст. 209 ККУ — легалізація грошей, отриманих злочинним шляхом.

Прокурор САП у перший день засідання суду назвав імена всіх фігурантів цієї справи, серед них:

Крім того, 20 серпня НАБУ та САП представили продовження цієї справи — операцію «Феміда» з тими ж фігурантами. Як встановили слідчі, за допомогою хакерів фігуранти зламували державні реєстри, підробляли документи та використовували «своїх» людей в Господарському суді й Мін’юсті, щоб захоплювати підприємства і нерухомість.