В Україні зʼявилася нова державна нагорода — «Вдячність українського народу». Першими її отримали британці
- Автор:
- Світлана Кравченко
- Дата:
-
Офіс президента
Президент України Володимир Зеленський заснував нову державну нагороду — «Вдячність українського народу». Першим її отримав народ Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії.
Про це йдеться в указах на сайті президента.
«Вдячність українського народу» вручають народу іноземної держави за солідарність і підтримку українців у війні проти Росії, боротьбі за збереження нації, захисті державності та спільних цивілізаційних цінностей — людяності, свободи й миру.
Нагороду отримуватимуть країни, які надавали Україні військову, гуманітарну, фінансову допомогу, політичну підтримку та прихисток її громадянам.
Першим нову нагороду отримав народ Великої Британії і Північної Ірландії. Зеленський вручив її 24 серпня премʼєр-міністру Енді Бернему.
«Ми поважаємо та любимо вашу країну. Ми поважаємо ваш народ, і ви нам дуже допомогли. І справа не лише у військовій чи фінансовій підтримці. Ваша чітка, сильна підтримка із самого початку цієї війни. У такий момент ваша країна була дуже чітко й міцно на нашому боці, і ми ніколи цього не забудемо», — сказав Зеленський Бернему.
- Енді Бернем офіційно став прем’єр-міністром Британії 20 липня, змінивши на цій посаді Кіра Стармера. Першим іноземним гостем нового премʼєра став Володимир Зеленський. Також перший іноземний візит Бернема був саме до України — у День Незалежності.
- Тоді Зеленський і Бернем підписали угоду про наміри про партнерство у сфері штучного інтелекту — будуть спільно розвивати військові технології на основі ШІ. Крім того, Британія дозволила передати секретні дані для створення далекобійних ракет SCALP в Україні.