Reuters: Федоров планує візит до США, щоб обговорити нові оборонні проєкти в Україні

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Даніяр Сарсенов

Колишній міністр оборони України Михайло Федоров поїде у США, щоб отримати фінансування на нові оборонні проєкти.

Про це пише Reuters з посиланням на співрозмовника, наближеного до Федорова.

Співрозмовник журналістів заперечив, що Федоров хоче отримати політичну підтримку стосовно ініціативи про проведення виборів в Україні. Також він не буде зустрічатися з американськими політиками чи урядовцями.

Ексміністр оборони планує запустити низку проєктів, пов’язаних з війною та українськими стартапами, додало джерело. Одним із таких проєктів стане інвестиційний фонд. Також Федоров продовжує комунікацію з американським мільярдером Ілоном Маском про системи Starlink, однак поки що вони не планують зустрітися у США.

Ексміністр оборони може поїхати до США наступного тижня, повідомляло The Guardian.