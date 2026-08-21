Reuters: Федоров планує візит до США, щоб обговорити нові оборонні проєкти в Україні
- Автор:
- Христина Піцуряк
- Дата:
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Даніяр Сарсенов
Колишній міністр оборони України Михайло Федоров поїде у США, щоб отримати фінансування на нові оборонні проєкти.
Про це пише Reuters з посиланням на співрозмовника, наближеного до Федорова.
Співрозмовник журналістів заперечив, що Федоров хоче отримати політичну підтримку стосовно ініціативи про проведення виборів в Україні. Також він не буде зустрічатися з американськими політиками чи урядовцями.
Ексміністр оборони планує запустити низку проєктів, пов’язаних з війною та українськими стартапами, додало джерело. Одним із таких проєктів стане інвестиційний фонд. Також Федоров продовжує комунікацію з американським мільярдером Ілоном Маском про системи Starlink, однак поки що вони не планують зустрітися у США.
Ексміністр оборони може поїхати до США наступного тижня, повідомляло The Guardian.
- 18 серпня Михайло Федоров записав звернення, в якому, серед іншого, говорив про майбутні вибори. Він заявив, що попри тривалу війну потрібно знайти механізм, який «дозволить Україні відновити повноцінний демократичний процес» та «забезпечити безпеку виборчого процесу, незалежність інституції і довіру до результату».
- Відставка Федорова спричинила хвилю протестів у різних містах України, які тривають уже понад місяць. 23 липня Володимир Зеленський сказав, що пропонував колишньому міністру оборони Федорову посаду віцепремʼєра з військових інновацій, а перед цим, як писав FT, — посаду в РНБО, але той відмовився. Згодом сам Федоров заявив, що готовий очолити лише Міністерство оборони й не розглядає жодних інших посад.