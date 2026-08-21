Постпред Росії в ООН заперечив підготовку РФ до масової мобілізації після виборів. Каже: «Нам це не потрібно»
- Автор:
- Світлана Кравченко
- Дата:
-
Постійний представник Росії в ООН Василь Небензя заявив, що Кремль наразі не планує масової мобілізації.
Про це він сказав журналістам у Нью-Йорку, передає Укрінформ.
«Не хвилюйтеся щодо мобілізації в Росії. Офіційно багато разів заявлялося, що наразі нам не потрібна масова мобілізація, і вона не планується й не очікується, наскільки мені відомо», — заявив Небензя.
Водночас він додав: «Подивимося, що станеться після виборів — і хто має рацію, а хто помиляється».
Небензя також заперечив те, що «десятки тисяч молодих росіян» почали масово виїжджати до Грузії напередодні очікуваної мобілізації після так званих виборів у Держдуму.
При цьому Федеральна митна служба Росії 19 серпня повідомила про «рекордний пасажиропотік» на пропускному пункті у Верхньому Ларсі, на кордоні Росії та Грузії. За кілька днів його перетнули майже 40 тисяч росіян.
- 11 серпня президент Володимир Зеленський після доповіді ГУР заявив, що Кремль планує провести швидку додаткову мобілізацію кількох сотень тисяч росіян уже цієї осені, після так званих парламентських виборів, і ще стільки ж — наступного року. А перед цим в інтервʼю Sky News Зеленський казав, що Путін розраховує мобілізувати від 300 до 500 тисяч людей восени.