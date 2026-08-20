CNN: Забудовник Єрмолаєв не вірить у причетність української влади до замаху в Монако. Каже, що виконавців могли мотивувати гроші

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Бізнесмен Вадим Єрмолаєв, на якого здійснили замах у Монако наприкінці червня, заявив, що не вірить у можливість офіційного замовлення його вбивства з боку України. За його словами, виконавці замаху могли діяти самостійно через гроші.

Про це він сказав в інтервʼю CNN.

Єрмолаєв стверджує, що у нього ніколи не було ворогів і він завжди намагався «уникати гострих конфліктів». Він припустив, що причетні до справи співробітники Головного управління розвідки та Служби безпеки України могли діяти самостійно за гроші. Він також відкинув теорію про те, що замовником був хтось з його родини.

Журналісти зʼясували, що його старший син Артур був причетний до шахрайської схеми. Ідеться про телефонне шахрайство — він виманив у жертв у країнах ЄС орієнтовно €100 мільйонів. Його засудили до пʼяти років в’язниці, але він уклав угоду, за якою після чотирьох місяців увʼязнення його депортували з Естонії. Єрмолаєв стверджує, що це не може бути причиною замаху, бо він непричетний до схеми, оскільки навіть не вміє «користуватися компʼютером».

Про Анастасію Березовську, яку вважають ймовірною виконавицею замаху, він сказав, що її могли вбити, щоб вона не розповіла про інших причетних. Також бізнесмен назвав «нереальним», щоб жінка сама стежила за ними чотири місяці й сама все це організувала.

Замах на Вадима Єрмолаєва в Монако

Увечері 29 червня в будинку в Монако стався вибух, постраждала родина Вадима Єрмолаєва — одного з найбільших забудовників Дніпра. Постраждав Єрмолаєв, його партнерка Анна Насобіна та їхній 13-річний син.

2 липня Інтерпол оголосив у розшук 39-річну українку Анастасію Березовську, яку підозрюють у замаху на Єрмолаєва. Прокуратура Монако повідомила, що підозрювана підклала вибухівку, дистанційно підірвала її та втекла до Франції, а потім — через Італію до Німеччини, де вона проживає.

7 липня в Україні правоохоронці знайшли тіло Березовської. За підозрою у її вбивстві затримали працівника ГУР та експравоохоронця. У ДПСУ повідомляли, що Березовська 1 липня законно в’їхала на територію України. На той момент у прикордонників не було даних, що її розшукує Інтерпол.