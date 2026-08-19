Ексзаступниця голови ОП Ірина Мудра підтвердила, що їй оголосили підозру, але не затримували. Вона готується до суду

Новини

«Бабель»

Колишня заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра підтвердила, що 19 серпня у неї відбулися обшуки, їй оголосили підозру і вручили клопотання про запобіжний захід, але не затримували.

Заяву від імені Мудрої опублікувала юридична компанія «Міллер», яка її захищатиме, бо сама Мудра зараз не має доступу до соцмереж.

За її словами, вона співпрацює зі слідством і зараз разом з адвокатами готується до судового засідання. Підозру й оприлюднені записи НАБУ та САП Мудра коментуватиме разом з адвокатами після того, як ознайомиться з матеріалами справи — «предметно, по суті кожного епізоду».

«Я не ставлю під сумнів право слідчих робити свою роботу. Підзвітність стосується всіх, включно зі мною. Я надто довго доводила партнерам, що право працює однаково для кожного, щоб тепер робити виняток для себе самої», — додала експосадовиця.

Вона зазначила, що сьогодні подала заяву про звільнення, аби «захищати своє добре імʼя» самостійно, «не переносячи цю боротьбу на державу».

Окремо Мудра розповіла про результати своєї роботи за чотири роки на посаді заступниці голови ОП. Нагадаємо: в Офісі президента Мудра відповідала за створення Спецтрибуналу, який має покарати російських воєнних злочинців, за конфіскацію заморожених російських активів і за створення Компенсаційного механізму, який має гарантувати, що українці, які постраждали під час війни, отримають виплати від Росії.

«Своє імʼя я захищатиму в правовий спосіб — спокійно і послідовно. А боротьба за те, щоб Росія відповіла за все скоєне, триватиме в будь-якому моєму статусі», — наголосила Мудра.

Що передувало

Сьогодні НАБУ та САП опублікували розслідування під назвою «Форест Гамп» про легалізацію 150 мільйонів гривень, одержаних злочинним шляхом. За їхніми даними, кошти використали на заставу за одного з фігурантів справи «Мідас» — імовірно, колишнього міністра енергетики Германа Галущенка.

За версією слідства, на початку червня учасники схеми отримали фактичний контроль над Сенс Банком і почали використовувати його для легалізації коштів.

У цій справі фігурує заступниця керівника Офісу президента — медіа писали, що йдеться саме про Ірину Мудру. Після цього президент Володимир Зеленський звільнив її з посади. На записах прослуховування, які опублікували НАБУ та САП, Мудра нібито згадує про «дах» для Сенс Банку, яким мали стати певний Давид і голова комітету Ради (його імʼя на записах приховали).

Крім Мудрої, за даними слідства, у справі «Форест Гамп» фігурують екснардеп, голова правління державного Сенс Банку, голова наглядової ради Сенс Банку та інші. Їм повідомили про підозру за ч. 3 ст. 209 ККУ — легалізація грошей, отриманих злочинним шляхом.