Поліцейські затримали водія, через якого сталася смертельна ДТП у Києві
- Автор:
- Анастасія Зайкова
- Дата:
-
Поліцейські затримали водія, який вчинив смертельну ДТП у Соломʼянському районі Києва.
Про це повідомили у міській прокуратурі.
За даними слідства, 23-річний водій Volkswagen Golf виїхав на зупинку громадського транспорту, внаслідок чого загинули дві жінки, ще четверо людей постраждали. Один чоловік у важкому стані.
У прокуратурі кажуть, аварія сталася близько 09:00. Водій рухався смугою для громадського транспорту від вулиці Єреванської в напрямку вулиці Уманської та намагався перелаштуватися в іншу смугу.
Під час маневру його автомобіль зіткнувся з маршрутним автобусом «Богдан», який рухався попереду. Після цього автомобіль вилетів на зупинку, де перебували люди. Правоохоронці розпочали розслідування за фактом порушення правил дорожнього руху, що призвело до загибелі кількох людей.
- У Соломʼянському районі 5 червня сталася інша ДТП, у якій загинули четверо людей, зокрема дитина і двоє поліцейських. Ще троє людей постраждали. Як зʼясувалося, водій «мерседеса» 39 разів порушував ПДР, 18 з них — за минулий рік.
- Відтак тодішній голова МВС Ігор Клименко анонсував, що найближчим часом МВС запровадить систему, яка автоматично фіксуватиме кількість і тяжкість порушень правил дорожнього руху (ПДР).