У Польщі затримали підозрюваних у нападі на двох дітей через українську мову
- Автор:
- Вероніка Довганюк
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У Польщі затримали 46-річну жінку та 34-річного чоловіка, яких підозрюють у нападі на двох дітей через українську мову, який стався 14 серпня у польському місті Бидгощі.
Про це повідомила поліція Бидгощу.
Зараз вони перебувають в одному з відділів поліції — там проводять процесуальні дії.
Інцидент стався у парку біля залізничного вокзалу — тоді чоловік та жінка обзивали та погрожували 14-річному хлопцю та його 12-річній сестрі, які говорили українською. Після погроз вони почали викручувати руку дитині, зламали іграшковий дрон та кинули уламки у хлопця, подряпавши його.
У Консульстві України в Гданську відреагували та повідомили, що фізичному здоровʼю дітей зараз нічого не загрожує, проте вони «зазнали сильного емоційного стресу».
- Останнім часом почастішали випадки нападів на українців у Польщі через мову. Зокрема, 18 липня у місті Легниця невідома жінка напала на двох 13-річних дівчат з України. Мати постраждалих розповіла, що жінка спочатку зробила дівчатам зауваження, бо ті розмовляли українською мовою, а потім вдарила їх.
- А в Гдині літній чоловік двічі вдарив палицею по голові 40-річну українку, коли вона записувала голосове повідомлення українською.