У Польщі затримали підозрюваних у нападі на двох дітей через українську мову

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У Польщі затримали 46-річну жінку та 34-річного чоловіка, яких підозрюють у нападі на двох дітей через українську мову, який стався 14 серпня у польському місті Бидгощі.

Про це повідомила поліція Бидгощу.

Зараз вони перебувають в одному з відділів поліції — там проводять процесуальні дії.

Інцидент стався у парку біля залізничного вокзалу — тоді чоловік та жінка обзивали та погрожували 14-річному хлопцю та його 12-річній сестрі, які говорили українською. Після погроз вони почали викручувати руку дитині, зламали іграшковий дрон та кинули уламки у хлопця, подряпавши його.

У Консульстві України в Гданську відреагували та повідомили, що фізичному здоровʼю дітей зараз нічого не загрожує, проте вони «зазнали сильного емоційного стресу».