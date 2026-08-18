Росія пригрозила Великій Британії «наслідками» через їхні дрони в Україні. Що відповіли в Лондоні

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Посольство Росії у Великій Британії після новини про те, що британські безпілотники вперше використали для ударів по території РФ, пригрозило країні наслідками. У Британії відповіли, що не припинять допомагати Україні.

Про це пише The Independent.

Росія також стверджувала, що «Лондон навмисно обирає ескалацію» війни в Україні, і звинуватила Британію у «прагненні стримати Росію та завдати їй максимальної шкоди через посередників».

У Міноборони Великої Британії заявили, що стоять пліч-о-пліч з Україною, тому прагнуть забезпечити Україну обладнанням, необхідним для захисту від вторгнення Володимира Путіна. Там додали, що Росія не повинна сумніватися в рішучості британського уряду протистояти російській агресії в Україні.