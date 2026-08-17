Зеленський звільнив Карпенка з посади командувача Сил логістики. Кого призначив замість нього

Новини

Президент Володимир Зеленський звільнив Володимира Карпенка з посади командувача Сил логістики. Замість нього призначили Юрія Погрібного.

Про це йдеться в указах на сайті Офісу президента № 730/2026 та № 731/2026.

Раніше джерела «Бабелю» повідомляли, що Погрібний став новим тимчасовим командувачем Сил логістики.

Олександру Погрібному 41 рік, він народився на Сумщині. У 2016 році став заступником командира 58 окремої мотопіхотної бригади з озброєння. У 2020-му очолив 532 окремий ремонтно-відновлювальний полк, який покривав забезпечення Харківського, Донецького та Запорізького напрямків.

У 2024 році його призначили на посаду начальника озброєння — заступника начальника з логістики оперативного командування «Схід».

Володимира Карпенка колишній головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у 2021 році призначив керувати логістикою в Сухопутних військах, а після цього призначив на посаду командувача Сил логістики.