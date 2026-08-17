Обзивали, погрожували і викрутили руку. У Польщі чоловік і жінка напали на двох дітей через українську мову
- Автор:
- Світлана Кравченко
- Дата:
-
У польському місті Бидгощі чоловік та жінка напали на двох неповнолітніх українців через те, що вони спілкувалися між собою українською мовою.
Про це повідомило Генеральне консульство України в Гданську.
Інцидент стався 14 серпня у парку біля залізничного вокзалу. Дорослі чоловік і жінка обзивали та погрожували 14-річному хлопцю та його 12-річній сестрі, які говорили українською.
Потім вони вдалися до фізичного насильства — викрутили руку дитині, зламали іграшковий дрон та кинули уламки у хлопця, подряпавши його.
У консульстві наголосили, що фізичному здоровʼю дітей зараз нічого не загрожує, проте вони «зазнали сильного емоційного стресу».
Відомство додало, що тримає справу на контролі, а консули перебувають на постійному звʼязку з матірʼю постраждалих. Після інциденту до поліції подали заяву. Наразі правоохоронці розшукують нападників.
- Останнім часом почастішали випадки нападів на українців у Польщі. Зокрема, 18 липня у місті Легниця невідома жінка напала на двох 13-річних дівчат з України. Мати постраждалих розповіла, що жінка спочатку зробила дівчатам зауваження, бо вони розмовляли українською мовою, а потім вдарила їх.
- А в Гдині літній чоловік двічі вдарив палицею по голові 40-річну українку, коли вона записувала голосове повідомлення українською.