Сили оборони атакували завод ракетного палива під Ростовом. Генштаб уточнив наслідки попередніх атак на обʼєкти у РФ

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У ніч проти 16 серпня українські війська атакували «Комбінат Каменський» у Ростовській області Росії — за 130 км від кордону.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Це підприємство російського оборонно-промислового комплексу розташоване у Каменськ-Шахтинському. Там виробляють тверде ракетне паливо для боєприпасів РСЗВ «Ураган», «Смерч» і «Торнадо-С», а також для низки ракетних систем та авіазасобів. Продукцією заводу забезпечують війська РФ.

На території об’єкта після атаки фіксують пожежу, масштаби збитків уточнюють.

Окремо Генштаб уточнив результати попередніх українських атак по обʼєктах у Росії. Зокрема, підтверджено зупинку підприємства «Захсибнафтохім» у Тобольську Тюменської області РФ після удару 10 серпня. Це один із найбільших нафтохімічних комплексів Росії, який забезпечує потреби російського ВПК.

Крім того, 11 серпня українські війська влучили у низку ключових установок на НПЗ «Орськнафтооргсинтез» в Оренбурзькій області. Там виробляють бензин, дизельне та авіаційне пальне, зокрема для російської армії.