У Європі скасували ордер на арешт директора CEO Club Ukraine Дмитра Карчука
- Автор:
- Вероніка Довганюк
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Сергій Гайдачук / Facebook
Німецька сторона відкликала Європейський ордер на арешт директора CEO Club Ukraine Дмитра Карчука. Його вже звільнили з-під варти.
Про це повідомив його колега, президент бізнес-клубу Сергій Гайдачук.
За словами Гайдайчука, зараз адвокати і команда хочуть зʼясувати, «які саме дані Дмитра були використані, як вони потрапили до зловмисників і яким був механізм злочину, що зрештою призвів до його затримання в Польщі».
28 липня на польському кордоні затримали Дмитра Карчука — співвласника і директора одного з найбільших бізнес-клубів України. Тоді причиною для арешту став німецький ордер.
Німецька сторона стверджувала, що у вересні 2024 року Карчук нібито за підробленими документами вивіз зі складу 171 електровелосипед вартістю майже €127 тисяч. Тоді захист Карчука заперечив звинувачення, надавши білінг, дані про перетин кордону та інші докази перебування чоловіка в Україні.
- CEO Club Ukraine — один із найбільших закритих бізнес-клубів України. Він обʼєднує понад 250 власників і керівників компаній, інвесторів і підприємців.