Bloomberg: США розіслали країнам НАТО анкету, щоб перевірити, наскільки вони лояльні до політики Трампа

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Країни НАТО отримали від США анкету, за якою хочуть оцінити, наскільки союзники підтримують політику президента Дональда Трампа. Результати можуть вплинути на скорочення військової присутності США в цих країнах.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на документ, який отримали країни Альянсу.

Зокрема, анкета містить такі запитання:

чи підтримувала країна публічно зовнішню політику США;

які обмеження вона встановлювала для використання американськими військовими своїх баз;

чи купує вона зброю та інше обладнання в американських оборонних компаній;

чи виступала проти правил, які обмежують контракти з американськими виробниками;

чи готова підтримувати підхід адміністрації Трампа до міжнародної політики — діяти «сильно, чітко й тихо» (посилання на вислів голови Пентагону Піта Гегсета).

Окремо Вашингтон цікавиться позицією союзників щодо американських військових операцій на Близькому Сході. Наприклад, США питають, чи забороняли країни використовувати свої бази для ударів по Ірану та чи готові скасувати такі обмеження.

Також Вашингтон хоче отримати підтвердження витрат країн на оборону і дізнатися, чи купують вони американську зброю замість того, щоб надавати перевагу європейським виробникам.

Союзники сприйняли таку анкету як спробу Вашингтона пов’язати американські гарантії безпеки з політичною лояльністю до Трампа. Це може змінити традиційні принципи відносин усередині НАТО, які після Другої світової війни передбачали американську військову підтримку незалежно від політичних розбіжностей.

Анкету розіслали на тлі шестимісячного перегляду військової присутності США в Європі. Його мають завершити до грудня. Такий перегляд змусив союзників у НАТО готуватися до значного скорочення американської підтримки, зокрема, виведення частини військ США, дислокованих у Європі, та військових ресурсів, які Штати надали б у разі нападу.