У Франції суд заблокував закон про заборону соцмереж для дітей до 15 років

Новини

Pixabay

У Франції Конституційний суд заблокував закон про заборону доступу до соцмереж, зокрема TikTok, Instagram і Snapchat, для дітей до 15 років.

Про це пише DW.

Суд, зокрема, визнав, що цей закон порушує свободу вираження поглядів. Також суд вказав, що законодавець не визначив умови та межі, необхідні для підтвердження віку в соцмережах.

Наприкінці липня французький парламент схвалив законопроєкт, який забороняє дітям віком до 15 років користуватися соцмережами. Планувалося, що з 1 вересня дітям такого віку заборонять створювати нові акаунти в соціальних мережах, а із січня 2027 року обмеження поширяться і на чинні облікові записи.

Що передувало

Єврокомісія розпочала перше розслідування проти платформи TikTok у лютому 2024-го. Тоді йшлося про порушення зобовʼязань із захисту дітей. У ЄК зазначали, що застосунок викликає залежність, не має обмежень для неповнолітніх у використанні програми, а система перевірки віку ненадійна.

У грудні 2025 року Австралія стала першою країною, яка заборонила соціальні мережі для дітей віком до 16 років. Влада країни пояснювала своє рішення тим, що соцмережі можуть шкодити дітям — наприклад, впливати на їхнє фізичне і ментальне здоровʼя.

Іспанія теж хоче заборонити соціальні мережі для дітей до 16 років. А Ірландія запустила тестову фазу цифрового гаманця з функцією перевірки віку, що має обмежити доступ підлітків до соціальних мереж. Греція заявила, що також заборонить доступ до соціальних мереж для дітей віком до 15 років з 2027 року.

У липні в ЄС заявили, що планують обмежити доступ до соцмереж дітям до 13 років. Їм дозволятимуть використовувати соцмережі впродовж обмеженого періоду, а також під наглядом дорослих.

14 липня Єврокомісія попросила компанію Meta змінити дизайн соціальних мереж Instagram і Facebook, оскільки він може «викликати залежність». У разі, якщо цього не зроблять, компанії можуть загрожувати штрафи за порушення правил. У лютому Єврокомісія опублікувала аналогічний висновок стосовно TikTok. Там сказано, що він орієнтований на молодих користувачів і використовує дизайн, що викликає залежність.