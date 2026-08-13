Албанський премʼєр закликав не критикувати Україну через заяву Зеленського про Косово

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Офіс президента

Прем’єр-міністр Албанії Еді Рама закликав припинити критикувати Україну через заяву президента Володимира Зеленського про незалежність Косова.

Про це він написав у соцмережі X.

Зеленського він назвав «своїм дорогим другом». За словами Рами, після заяви українського президента про те, що Україна підтримує територіальну цілісність Сербії, «народні націоналісти» в Тирані (столиця Албанії) та Приштині (столиця Косова) почали закликати до припинення підтримки України.

Албанський премʼєр додав, що Україна протистоїть Росії, тому його країна не буде відвертатися через цю «помилку». Рама вважає, що позиція, яку Україна висловлює стосовно незалежності Косова, не скасовує її права на свободу.

«Україна може помилятися щодо Косова — і так, вона помиляється, але її право на свободу залишається беззаперечним, і боротьба за це право означає боротьбу за Європу і за нас самих. Ці істини цілком можуть співіснувати в одному реченні. Албанія достатньо зріла, щоб нести обидві, і вона це зробить», — сказав Рама.

8 серпня Зеленський прибув до Сербії — вперше відтоді, як обійняв посаду президента у 2019 році. Під час зустрічі з президентом Сербії Александаром Вучичем Зеленський заявив, що Україна підтримує територіальну цілісність своїх партнерів. Це викликало обурення у Косові, яке підтримує Україну, — у Приштині зняли банер з прапором України та написом Free Ukraine, який висів там чотири роки.

Україна, Косово і Сербія

Косово — це частково визнана держава, населена албанцями. Раніше Косово було автономією в складі Сербії, але в 1991 році в окрузі проголосили незалежність і провели референдум. Влада тодішньої Югославії ввела на територію Косова силові загони. Спочатку це була спецоперація, проте в 1998 році в регіоні почалися етнічні чистки — серби знищували албанців. Через це в 1999 році НАТО бомбардувало великі сербські міста, зокрема столицю Белград. Після цього з Косова вивели війська, а регіон перейшов під контроль миротворців ООН.

Країну визнали майже 100 держав світу. Сербія не визнає незалежності Косова, як і Україна Також незалежність Косова не визнають пʼять країн-членів ЄС (Кіпр, Греція, Румунія, Словаччина та Іспанія).

У повномасштабній війні з Росією Косово від початку підтримало Україну. У травні 2022 року країна ввела санкції проти Росії і Білорусі і відтоді доєдналась до 19 з 21 пакета санкцій ЄС.

Водночас Сербія намагається маневрувати між спільною позицією Євросоюзу стосовно війни і гарними відносинами з Росією. Офіційно Сербія надсилає Україні невійськову допомогу. За чотири роки її обсяги перевищили €60 мільйонів. У 2026 році країна виділила 2 мільйони на підтримку української енергетики. Деякі медіа пишуть, що країна таємно бере участь у поставках зброї до України.