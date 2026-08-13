NASA показала Крим частиною Росії під час трансляції сонячного затемнення

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Скриншот із трансляції NASA

Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору США (NASA) під час трансляції сонячного затемнення показало на карті світу тимчасово окупований Крим як частину Росії.

Це видно на кадрах з прямого ефіру.

У середу, 12 серпня, мешканці різних куточків світу могли спостерігати за сонячним затемненням. Найкраще його було видно в Гренландії, Ісландії, Іспанії та Португалії. В Україні — лише частково.

NASA транслювала природне явище у прямому ефірі. Однак глядачі помітили, що на карті з відео Крим візуально відокремили від материкової частини України, фактично позначивши його як російську територію.

Скриншот із трансляції NASA

Наразі NASA публічно не коментувала, чому півострів зобразили саме так.