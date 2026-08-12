У новій російській ракеті «Монохром» виявили мікрокомп’ютер. У ГУР пояснили, що це може означати

Новини

Пресслужба ГУР Міноборони України

Спеціалісти ГУР МО виявили в новій російській крилатій авіаракеті С-71 «Монохром» компʼютерний модуль Nvidia Jetson Orin.

Про це повідомила пресслужба ГУР МО.

У ГУР стверджують, що це може свідчити про те, що в ракеті застосовують технології штучного інтелекту. Дані на порталі War&Sanctions свідчать, що США (країна-виробник) виготовили цей мікрокомп’ютер у березні 2025 року.

Також ця крилата авіаракета має:

компоненти пасивної радіолокаційної головки, яку РФ почала встановлювати на дрони «Герань-2», щоб виявляти й атакувати зенітно-ракетні комплекси і РЕБ;

китайську камеру Honpho TS130C-01 з реактивного дрона «Герань-4»;

елементи самонаведення аеробалістичної ракети Х-47М2 «Кинджал».