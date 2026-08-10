ГУР: Росія перевиконує плани з виробництва ракет, тому пауза в обстрілах України навряд чи буде
- Автор:
- Світлана Кравченко
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Getty Images
Росія не планує послаблювати удари по Україні та продовжує нарощувати виробництво своєї зброї. За основними типами ракет РФ щомісяця виконує виробничі плани на 110—120%, а на серпень запланувала виробити 11 тисяч ударних дронів.
Про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький в інтервʼю «РБК-Україна».
Він розповів, що річний план з виробництва ракет «Циркон» і модернізованих «Оніксів» росіяни виконали лише за сім місяців — виготовили 33 і 60 ракет відповідно. Зокрема, за даними ГУР, план з виробництва Х-101 у липні виконали на 140%, «Калібрів» — на 111%, а крилатих ракет Х-35 — на 200%.
До того ж, із квітня РФ призупинила випуск «Кинжалів» та Х-32, але за рахунок цього наростила виробництво балістики. У липні РФ запустила по Україні 198 балістичних і гіперзвукових ракет — це найвищий показник за рік.
Крилатих ракет Х-101, «Калібр» та Х-32 у липні росіяни запустили 153. За цим показником минулий місяць став другим після лютого, коли Росія застосувала 157 таких ракет.
«З чим це повʼязано? Насамперед з тим, що вони до цього готувалися. Памʼятаєте, раніше вони здійснювали атаки з інтервалом раз на десять днів? Потім — раз на тиждень. Зараз — ще частіше. Усе залежить від кількості виробленого озброєння», — зазначив представник ГУР.
За словами Скібіцького, замість запланованих 72 ракет Х-101 росіяни вже виготовили 87, а виробничий план щодо Х-35 перевиконали вдвічі.
Також у серпні РФ планує випустити 11 тисяч ударних БпЛА різних типів. Виробництво переналаштовують на реактивні «Герань-4» та «Герань-5», для протидії яким Україні потрібні швидші перехоплювачі або засоби малої ППО.
Щодо майбутніх планів росіян в атаках на Україну, Скібіцький зауважив, що вони зможуть зменшити кількість ракет, які летять по одній цілі, але паузу в масованих атаках навряд чи будуть робити.
«Адже зараз у них у пріоритеті ураження одних цілей, а потім вони будуть переключатися на інші. Проте все буде передусім залежати від обсягів їхнього виробництва — чи зможуть вони підтримувати нинішні темпи», — додав він.
Основними цілями російських атак залишаються український оборонно-промисловий комплекс, залізнична й портова логістика та повʼязані з нею енергетичні обʼєкти. За словами Скібіцького, ударами по цивільній інфраструктурі Росія також намагається посіяти паніку та дестабілізувати ситуацію в Україні.
- Раніше радник президента Сергій «Флеш» Бескрестнов повідомляв, що Росія може щомісяця запускати по Україні майже 100 балістичних ракет. За його словами, наразі РФ запускає більше ракет, використовуючи резерви, щоб посилити ефект від атак.