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Росія завербувала на війну проти України 459 перуанців — з них 11 загинули, а 114 зникли безвісти.

Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ країни.

Перу вперше повідомило про кількість завербованих громадян. За інформацією МЗС, троє перуанців потрапили в полон до українських військових. Ще четверо — втекли з Росії після примусового вербування. Загалом із Росії евакуювали 31 громадянина Перу: 28 повернулися до країни, ще троє залишилися в Європі

Уряд уже надсилав Росії дипломатичні ноти, але не отримав відповіді. Через це Ліма звернулася по допомогу до Міжнародного комітету Червоного Хреста. Родичі перуанців, яких завербували до російської армії, 4 серпня провели акцію біля посольства Росії в Лімі. Вони вимагали повернути їхніх близьких і надати інформацію про тих, хто зник безвісти.

У червні журналісти CNN поспілкувалися з родинами цих перуанців — більшість походить з бідних сімей. Їм обіцяли легальну роботу, високу зарплату і перспективу російського громадянства. Прокуратура Перу відкрила справу про вербування громадян країни до російської армії та кваліфікує ці дії як торгівлю людьми.

Найманці Росії в іноземних країнах

У повномасштабній війні проти України на боці Росії воюють найманці щонайменше із 48 країн. Тільки в Москві з квітня 2023 року до травня 2024 року могли набрати до армії РФ понад півтори тисячі іноземців.

Наразі є встановлені факти вербування до російської армії громадян Непалу та Сомалі. Також РФ вербувала до своєї армії нелегальних мігрантів з фінського кордону, які намагалися потрапити до ЄС через Росію. Щодо громадян Непалу та Індії, частина з них уже в полоні або загинули. У соцмережах є вже відео і з африканцями у складі окупаційних військ РФ в Україні.

Кремль також співпрацює з армією Північної Кореї — її солдатів залучають до боїв у Курській області. У вересні 2023 року на Кубі викрили схему вербування найманців для війни в Україні на боці окупантів.

У квітні 2025 року Володимир Зеленський заявив, що в Донецькій області захопили в полон двох громадян Китаю, які воювали в лавах російської армії.