У столиці Косова зняли український прапор. Чому

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У столиці Косова Приштині зняли український прапор після заяви президента Володимира Зеленського під час візиту до Сербії.

Про це повідомив мер міста Перпарім Рама.

Міський голова заявив, що Косово «треба поважати». Водночас країна «солідарна з народами, які стикаються з війною, оскільки сама знає, що означає боротися за право на існування держави».

Учора під час зустрічі з президентом Сербії Александром Вучичем Зеленський заявив, що позиція України щодо незалежності Косова не змінилася.

Що відомо про Косово

Косово — це частково визнана держава, населена албанцями. Раніше Косово було автономією в складі Сербії, але в 1991 році в окрузі проголосили незалежність і провели референдум. Влада тодішньої Югославії ввела на територію Косова силові загони. Спочатку це була спецоперація, проте в 1998 році в регіоні почалися етнічні чистки — серби знищували албанців. Через це в 1999 році НАТО бомбардувало великі сербські міста, зокрема столицю Белград. Після цього з Косова вивели війська, а регіон перейшов під контроль миротворців ООН.

У лютому 2008 року парламент Косова одностороннім порядком знову проголосив незалежність, проте Сербія вважає регіон своєю територією. Де-факто регіон не контролюється Белградом і не підпорядковується Сербії.

Країну визнали майже 100 держав світу. Сербія не визнає незалежності Косова, як і Україна (хоча у 2024 році Косово передавало Україні мінометні снаряди, вантажівки і бронетехніку). Також незалежність Косова не визнають пʼять країн-членів ЄС (Кіпр, Греція, Румунія, Словаччина та Іспанія).