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Більшість сенаторів схвалила законопроєкт про «пекельні санкції» проти Росії та Ірану. Що далі

Автор:
Вероніка Довганюк
Дата:

Wikipedia

У Сенаті США 86 зі 100 сенаторів проголосували за законопроєкт про «пекельні санкції» проти Росії та Ірану, започаткований покійним сенатором Ліндсі Гремом. Ще 11 сенаторів — проти.

Що передбачають санкції:

Ці тарифи діятимуть протягом пʼяти років.

Далі документ мають передати на розгляд Палати представників (вони будуть на канікулах до вересня). Потім його має підписати президент Дональд Трамп.