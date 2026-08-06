Politico: США відновили повноцінний обмін розвідданими з Україною — і це допомагає Україні бити вглиб Росії

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Співпраця США та України у сфері обміну розвідувальними даними значно посилилася після тимчасової паузи навесні 2025 року. Це допомогло Україні зробити удари по російських цілях ефективнішими.

Про це Politico розповіли американські сенатори й експерти.

На початку березня 2025 року Адміністрація президента США тимчасово призупинила військову допомогу й обмін розвідувальними даними з Україною через невдалу зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа в Овальному кабінеті 28 лютого.

Проте зараз співпраця США та України у цій сфері значно посилилася. Це відбувається на тлі загального покращення відносин Зеленського і Трампа.

Член Комітету Сенату США з розвідки Марк Ворнер зазначив, що активізація співпраці зі США, а також те, як Україна застосовує далекобійні дрони, зміцнили українські позиції у війні.

«Я не хочу вдаватися в деталі, але вона покращилася. Це разом зі справді розумною стратегією далекобійних ударів суттєво покращило позицію українців», — зазначив Ворнер.

Його слова підтвердили й сенатори-республіканці. Зокрема, Джон Корнин заявив, що Україна «переломила хід подій», а Тім Кейн після поїздок до України у 2025 і 2026 роках сказав, що помітив більше впевненості у взаємодії між Києвом і Вашингтоном.

За даними джерел Politico, знайомих із ситуацією, обмін розвідданими між двома країнами фактично повернувся до рівня, який існував до його призупинення.

Експерт американського Інституту вивчення війни Джордж Баррос заявив, що торік адміністрація Трампа дозволила передавати Україні розвіддані для ударів по російській енергетичній інфраструктурі. Саме завдяки цьому, за словами Барроса, такі атаки стали значно результативнішими та створили додатковий тиск на Москву.

«Ці удари стали набагато потужнішими й ефективнішими лише з 2025 року, коли нова адміністрація Трампа дозволила обмін розвідданими, який допоміг українцям отримати кращу інформацію для значно ефективніших ударів», — каже Баррос.

У Білому домі заявили, що президент Трамп прагне завершити війну та продовжує підтримувати зусилля для досягнення мирної угоди між Україною та Росією.

Водночас експерти зазначають, що співпраця є взаємовигідною. Колишній посол США в Україні Джон Гербст наголосив, що українська розвідка має цінну інформацію про Росію, яка є важливою і для Вашингтону. За словами експертів, українські спецслужби добре розуміють внутрішню ситуацію в Росії, що робить обмін даними між країнами справді партнерським.

Politico також зазначає, що останні успіхи України на полі бою, зокрема завдяки масовому використанню дешевих безпілотників та ударам углиб території Росії, стали ще одним фактором, який зміцнив співпрацю між Києвом і Вашингтоном.