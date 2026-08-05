Reuters: США продовжують переговори з Україною про виробництво ракет для Patriot, попри сумніви Трампа

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Міністерство оборони Нідерландів

США продовжують обговорювати з Україною спільне виробництво ракет-перехоплювачів для Patriot, хоча президент Дональд Трамп публічно сумнівався, чи передавати ліцензії.

Про це повідомляє Reuters.

За даними агентства, Вашингтон розглядає кілька варіантів співпраці з Києвом. Серед них — виробництво окремих компонентів в Україні з фінальним складанням у Європі, зокрема в Німеччині. Також розглядається можливість залучити Україну до чинних американо-європейських програм.

Крім того, сторони обговорюють, що можна надати ліценції на виробництво дешевшої модифікації ракети PAC-3. Офіційно Білий дім не запроваджував жодної офіційної заборони на переговори щодо ліцензій.

За інформацією агентства, попри публічні заяви Трампа про необхідність «дуже обережно» ставитися до передачі технологій Patriot, віцепрезидент США Джей Ді Венс у телефонній розмові з українським керівництвом запевнив, що домовленості залишаються чинними.

Крім того, американська компанія Lockheed Martin, яка виробляє Patriot, готує візит своєї команди в Україну, щоб обговорити деталі можливої співпраці.

Водночас навіть у разі схвалення ліцензії запуск виробництва ракет займе рік або більше. Тому Україна паралельно працює над іншими способами поповнити запаси перехоплювачів, зокрема через довгострокові закупівлі та обмін поставками із союзниками.