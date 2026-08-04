Застосунок Telegram вночі зникав з App Store у всьому світі. У чому причина
- Автор:
- Світлана Кравченко
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Компанія Apple заявила, що в понеділок, 3 серпня, ненадовго видалила месенджер Telegram з App Store через контент із сексуальним насильством над дітьми.
Про це пишуть Bloomberg і Reuters.
У компанії пояснили, що їхня перевірка виявила контент, який порушував правила, «що забороняють матеріали, які містять сексуальне насильство над дітьми».
Компанія заявила, що відновила застосунок після того, як розробник негайно видалив контент і забанив користувача, який його опублікував.
Офіційний акаунт Telegram у X прокоментував це так: «Чутки про мою смерть сильно перебільшені». А поруч було емодзі з яблуком.
- Претензії до недостатнього рівня модерації контенту в Telegram у серпні 2025 року стали приводом для затримання засновника соцмережі Павла Дурова у Франції. У липні 2026 року аналогічні претензії до Дурова висунула влада Росії — ФСБ оголосила його в розшук за «сприяння тероризму».