Посол США при НАТО: Угоду про спільне виробництво ракет до Patriot з Україною не укладуть до зими

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Посол США при НАТО Метью Вітакер заявив, що угоду про спільне виробництво перехоплювачів для Patriot, ймовірно, не укладуть до зими. Однак, за його словами, переговори досі тривають.

Про це він сказав в ефірі Fox News.

Вітакер уточнив, що наразі важливішим є забезпечити Україну засобами протиповітряної оборони до зими. За його словами, це можна зробити у два способи: або союзники мають передати ракети, які у них є в надлишку, або збільшити виробництво ракет на американських заводах.

Посол США додав, що наразі є інші можливості для спільного виробництва з Україною та ЄС, також триває робота над деякими з цих угод.