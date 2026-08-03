На Кубі стався масштабний блекаут. У чому причина

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Через вихід з ладу енергосистеми на Кубі стався масшабний блекаут. Без світла залишився увесь острів, де проживає близько 10 млн людей.

Про це пише Reuters.

Окрім того, у липні в країні вже три рази були масштабні відключення світла. Зараз влада намагається забезпечити імпорт палива.

Причиною кризи є дефіцит палива та санкції США. На цьому тлі Гавана дозволила майже 200 кубинським компаніям брати участь в оптовому розподілі палива.

Що передувало

Наприкінці січня президент США Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан через Кубу і пригрозив митами країнам, які постачають їй нафту. Трамп звинуватив Кубу у співпраці з ворожими для США державами, зокрема з Росією, Китаєм та Іраном, а також у підтримці угруповань ХАМАС і «Хезболла». За його словами, Куба дозволяє розміщувати у себе російські й китайські розвідувальні та військові обʼєкти, які стежать за США. Трамп також заявив, що кубинська влада порушує права людини, переслідує опозицію, обмежує свободу слова і тисне на громадянське суспільство.

В уряді Куби у відповідь заявили, що США становлять загрозу для країни, й оголосили міжнародний надзвичайний стан. Через блокаду енергосистема Куби зазнала повного колапсу — на острові стався блекаут, бо країна залишилася без палива для електростанцій. Влада була змушена скасовувати навчання, обмежувати роботу лікарень і транспорту. Також криза спровокувала протести населення, а авіакомпанії призупинили рейси на острів через дефіцит авіаційного пального.

6 березня Трамп заявив, що уряд Куби «скоро впаде» і що він хоче укласти з ним угоду. Також Трамп казав, що має намір зробити державного секретаря США Марко Рубіо намісником на Кубі.

Після указу Трампа про мита ні Мексика, ні Венесуела не направляли нафту до Куби, хоча раніше вони були головними енергопостачальниками острова. Вже 19 березня FT повідомило, що Росія відправила до Куби два танкери з нафтою і газом, попри обмеження з боку США. Це були перші поставки палива на острів за останні три місяці. Сам Трамп заявив, що не бачить проблеми в постачанні російської нафти на Кубу.

Уже 18 квітня Axios із посиланням на джерела писав, що делегація Державного департаменту США 10 квітня відвідала Кубу — вперше після візиту президента Барака Обами на острів у 2016 році. Головним питанням переговорів тоді стало проведення масштабних політичних та економічних реформ, на яких наполягає американська сторона.