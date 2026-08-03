FT: Спека і лісові пожежі в Європі цьогоріч уже завдали збитків на понад €3 млрд

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Лісові пожежі та хвилі спеки, що охопили Європу цього літа, вже завдали економічних збитків на понад €3,1 млрд лише за перші два місяці пожежонебезпечного сезону. Це більше, ніж середні річні втрати всього ЄС від таких катастроф, які Єврокомісія визначає на рівні €2,5 млрд.

Про це пише Financial Times.

Втім, як зазначає FT, ці €3,1 млрд — лише вартість відновлення згорілих земель. Поки що не підрахували збитків від знищеного майна, втрат фермерів, падіння туристичного потоку, простою підприємств і майбутніх витрат на боротьбу з пожежами.

Вогонь знищив уже майже 500 тисяч гектарів територій у пʼятьох найбільш постраждалих країнах Європи — Франції, Іспанії, Португалії, Греції та Румунії.

Зокрема, у Франції через масштабні пожежі тимчасово зупинили роботу підприємства оборонної та космічної галузі, зокрема Safran, Dassault Aviation та ArianeGroup. У департаменті Жиронда постраждали близько 40 тисяч компаній, а до 150 тисяч працівників перевели на скорочений режим роботи.

Серйозних втрат зазнає й сільське господарство. В Іспанії пожежі знищили понад 18,5 тисячі гектарів сільськогосподарських угідь, а у Франції під загрозою опинилися виноградники Бордо та устричні ферми.

Окрім пожеж, по Європі сильно бʼє посуха. Через критичне обміління Дунаю Угорщина оголосила про зупинку своєї найбільшої атомної електростанції, а Румунія вже вивела з роботи один з реакторів АЕС — не вистачає води для охолодження.

Експерти наголошують, що реальні економічні втрати будуть значно більшими. Якщо пожежі почнуть охоплювати великі міста, збитки можуть зрости в рази. До того ж ці розрахунки ще не повністю враховують наслідки останніх лісових пожеж у Греції.

Водночас відновлення після стихії може тимчасово підвищити ВВП країн Європи через витрати на реконструкцію, однак економісти наголошують: це не створення нового багатства, а лише відновлення знищеного.